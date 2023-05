Lorenzo De Silvestri ha parlato al termine del primo tempo di Bologna-Roma. Queste le parole del terzino rossoblù: “Stiamo tenendo bene la palla. Ci manca un po’ il guizzo, la finalizzazione ma sono convinto che possiamo farlo nel secondo tempo. E’ un po’ che non giocavo titolare, ma mi sto allenando bene e sto mettendo in pratica tutto il sacrificio che ho fatto in questi mesi”