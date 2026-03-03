Resta alta l’attenzione attorno alla trasferta europea della Roma, in un momento delicato della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza. I tifosi giallorossi attendevano segnali diversi, soprattutto considerando l’importanza della sfida continentale, ma le decisioni delle autorità hanno confermato la linea già adottata nei mesi scorsi.
In vista di Bologna-Roma di Europa League, infatti, rimane il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Roma. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha suggerito il divieto di vendita dei tagliandi ai tifosi provenienti dalla Capitale, misura adottata dopo gli scontri autostradali di gennaio con gruppi ultras della Fiorentina. Non è stata concessa alcuna deroga, nonostante si tratti di una competizione europea.
I biglietti saranno invece regolarmente disponibili per i sostenitori non residenti nel Lazio, con apertura delle vendite fissata dalle ore 13 di oggi. La Roma, con ogni probabilità, affronterà dunque l’andata senza il supporto diretto della propria tifoseria capitolina, in una gara che rappresenta uno snodo cruciale del percorso europeo.