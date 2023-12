(Pagine Romaniste) – La Roma cade contro il Bologna per 2-0 allo stadio Dall’Ara in quello che si prospettava come uno scontro diretto per la corsa Champions League. A condannare i giallorossi è prima la rete di Moro, poi il raddoppio arrivato poco dopo la ripresa con un autogol di Kristensen. Gli uomini di Mourinho orfani di Dybala e Lukaku scivolano così al settimo posto che potrebbe diventare ottavo qualora l’Atalanta stasera battesse il Frosinone. E sabato i giallorossi ospiteranno il Napoli.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Rui Patricio 6; Mancini 6, Llorente 5,5, Ndicka 5; Kristensen 5,5, Cristante 5, Paredes 5, Pellegrini 5, Spinazzola 4,5; El Shaarawy 5,

Belotti 4,5. (Sanches 5, Azmoun 5, Bove 5)

Allenatore: Mourinho 5.

IL MESSAGGERO – Rui Patricio 5,5; Mancini 5,5, Llorente 5, Ndicka 4,5; Kristensen 5,5,

Cristante 4,5, Paredes 5, Pellegrini 4,5, Spinazzola 4; El Shaarawy 5, Belotti 5,5. (Sanches 4,5, Azmoun 5, Bove 5,5)

Allenatore: Mourinho 4,5.

CORRIERE DELLO SPORT – Rui Patricio 6; Mancini 6, Llorente 5,5, Ndicka 5,5;

Kristensen 5,5, Cristante 4,5, Paredes 5, Pellegrini 4,5, Spinazzola 4,5; El Shaarawy 5,

Belotti 5. (Sanches 5, Azmoun 6, Bove 6)

Allenatore: Mourinho 5,5.

IL TEMPO – Rui Patricio 5,5; Mancini 4,5, Llorente 5, Ndicka 4; Kristensen 5,5, Cristante 4,5, Paredes 4,5, Pellegrini 4, Spinazzola 5; El Shaarawy 4,5, Belotti 5. (Sanches 4,5, Azmoun 5, Bove 5,5)

Allenatore: Mourinho 4,5.

LA REPUBBLICA – Rui Patricio 6; Mancini 5,5, Llorente 5, Ndicka 5,5; Kristensen 5,5,

Cristante 4,5, Paredes 5, Pellegrini 5, Spinazzola 5; El Shaarawy 4,5, Belotti 5,5. (Sanches ng, Azmoun 5,5, Bove 6)

Allenatore: Mourinho 4,5.

CORRIERE DELLA SERA – Rui Patricio 6; Mancini 6, Llorente 5, Ndicka 4,5; Kristensen 6

Cristante 5, Paredes 5, Pellegrini 4,5, Spinazzola 4; El Shaarawy 4,5, Belotti 4. (Sanches ng, Azmoun 5,5, Bove 5,5)

Allenatore: Mourinho 4.