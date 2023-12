Pagine Romaniste – Termina per 2-0 la sfida tra Bologna e Roma allo stadio Dall’Ara. Una gara accesa e ricca di scintille sin dai primi minuti, che però non vede i giallorossi ottenere un buon risultato contro una delle attuali dirette rivali per la zona Champions League. Al 37′ la squadra di casa trova il vantaggio con Moro, e il raddoppio arriva dopo quattro minuti dall’inizio del secondo tempo con un autogol di Kristensen. Gli uomini di Mourinho scivolano al settimo posto in classifica con 25 punti, mentre il Bologna vola al quarto a -4 dal Milan.

TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema (58′ Lucumì), Calafiori, Kristiansen (75′ Lykogiannis); Moro (75′ Aebischer), Freuler; Ndoye, Ferguson (87′ Fabbian), Saelemaekers (87′ Urbanski); Zirkzee.

A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, El Azzouzi, Fabbian, Van Hooijdonk.

Allenatore: Thiago Motta.

Indisponibili: Karlsson, Orsolini, Soumaoro.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Aebischer.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (80′ Celik), Llorente (64′ Azmoun), Ndicka; Kristensen, Pellegrini (80′ Pisilli), Paredes, Cristante, Spinazzola (46′ Sanches, 64′ Bove); El Shaarawy; Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Pagano, Joao Costa.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Abraham, Aouar, Dybala, Kumbulla, Smalling.

Squalificati: Lukaku, Zalewski.

Diffidati: Mancini.

Arbitro: Guida (Torre Annunziata).

Assistenti: Alassio e Melli.

IV uomo: Sozza.

Var: Chiffi.

Avar: Longo.

Marcatori: 37′ Moro, 48′ Kristensen (A.)

Ammoniti: 9′ Saelemaekers, 9′ Llorente, 33′ Beukema, 36′ Pellegrini, 45′ Ferguson, 66′ Paredes, 66′ Freuler, 71′ Bove

Espulsi:

Note:

CRONACA

90+6′ – Termina la gara

90′ – Saranno 4 i minuti di recupero

87′ – Fuori Ferguson e Saelemaekers, dentro Fabbian e Urbanski

80′ – Escono Mancini e Pellegrini, al loro posto Celik e Pisilli

74′ – Escono Moro e Kristiansen, entrano Aebischer e Lykogiannis

73′ – Mancini conquista un calcio di punizione

71′ – Ammonizione per Bove

67′ – Fallo di Moro su Bove. Punizione per i giallorossi

66′ – Ammonizioni per Paredes e Freuler

64′ – Escono Sanches e Llorente, entrano Bove e Azmoun

58′ – Cambio nel Bologna: esce Beukema, entra Lucumì

54′ – Fallo di Beukema su Belotti, il difensore era già ammonito, ma l’arbitro non ritiene necessario il secondo giallo

48′ – Raddoppia il Bologna. Autogol di Kristensen

46′ – Sostituzione Roma, esce Spinazzola, dentro Renato Sanches

46′ – Inizia il secondo tempo

45+1′ – Fine primo tempo

45′ – Giallo per Ferguson

44′ – Zirkzee premia l’inserimento di Ndoje che calia di prima con il destro. Palla fuori

37′ – Vantaggio del Bologna con Moro

36′ – Ammonizione per il capotano Pellegrini per proteste

32′ – Giallo per Beukema che trattiene da dietro El Shaarawy ed interrompe una potenziale azione offensiva della Roma

31′ – Girata di testa di Belotti, Ravaglia devia in angolo

27′ – Llorente tenta di segnare da centrocampo, Ravaglia metter in corner

26′ – Mancini trova Belotti al limite dell’area, il Gallo di prima quasi trova l’imbucata per Pellegrini che però viene anticipato da Calafiori

24′ – Rimessa laterale per i giallorossi nella propria metà campo

22′ – Fallo di Posch su El Shaarawy

18′ – Belotti commette fallo su Moro. Punizione per il Bologna

13′ – Fallo di Freuler

12′ – Belotti conquista un calcio di punizione nella propria metà campo

9′ – Ammoniti Saelemaekers e Llorente

5′ – Fallo di Calafiori su Pellegrini

3′ – Punizione dalla trequarti per il Bologna

1′ – Inizia la gara!

PREPARTITA

16:42 – La Roma è arrivata

16:06 – Una visuale dello stadio Renato Dall’Ara