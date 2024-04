Il difensore del Bologna, Lucumi, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida con i giallorossi. Queste le sue dichiarazioni:

Come vi siete preparati per questa gara?

“Credo oggi sia un’occasione speciale per fare punti e sfidare una grande squadra. Questa è la nostra mentalità, dimostrando la nostra consapevolezza e confermando quanto fatto fino ad ora. Vedremo quello che succederà , ma il nostro obiettivo principale è vincere. Non pensiamo alle altre squadre”