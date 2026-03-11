Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida di Europa League contro la Roma.

Di seguito le sue parole:

Come arrivate a questa sfida?

“Ci arriviamo dopo aver archiviato la sconfitta con il Verona. Affronteremo una Roma che dovremo affrontare nel modo giusto e dalla quale proveremo a far emergere qualche difettuccio. Come ho già detto, speravo in un sorteggio diverso: insieme avremmo potuto fare un percorso lungo e arrivare lontano, invece una delle due dovrà fermarsi. In casa ultimamente stiamo balbettando, ma speriamo di riprenderci già da domani”.

È un vantaggio giocare il ritorno in trasferta visto il rendimento al Dall’Ara?

“Non sto pensando al ritorno. Dopo la gara di domani avremo ancora il campionato e ci sarà tempo per pensarci. Sappiamo bene che ambiente troveremo all’Olimpico e non sarà semplice”.

Come si è passati da un Dall’Ara che faceva paura agli avversari a uno che sembra mettere in difficoltà il Bologna?

“Ho analizzato tutte le partite: alcune le abbiamo perse meritatamente, in altre con un pizzico di attenzione in più avremmo potuto vincere. Sono annate che a volte girano così. L’atteggiamento, l’attenzione e la voglia i ragazzi non li stanno facendo mancare: stiamo pagando caro alcune disattenzioni, ma abbiamo ancora diverse partite per riprenderci”.

Miranda e Heggem possono partire titolari?

“Tra i due, Miranda non si è mai fermato del tutto e ha continuato ad allenarsi, anche se in maniera individuale. Heggem invece lavora a parte da circa quindici giorni. Lo spagnolo è più avanti, ma domani vedremo se riusciremo a far stringere i denti a qualcuno”.

Come ha visto Pobega in settimana?

“Domani Pobega ha molte possibilità di partire dall’inizio. Per noi ha dato tantissimo e continuerà a darci molto. Il fatto che a volte subentri o che in qualche partita non venga schierato non significa che sia uscito dai radar. Con l’Udinese ha giocato tutta la partita e, con impegni ravvicinati, è normale fare delle rotazioni”.

Da centravanti giocherà ancora Castro o potrebbe tornare Dallinga?

“Non lo so ancora. Dal punto di vista del recupero stanno bene entrambi. Thijs sta bene, mentre Castro ha tirato la carretta fino ad ora. La scelta sarà condizionata anche dalla sfida di domenica con il Sassuolo”.

Cosa pensa delle parole di Bernardeschi che si è posto l’obiettivo di vincere l’Europa League?

“Non lo sapevo. È un cammino complicato, con squadre di grandissimo valore. Mi fa piacere che Fede abbia questa ambizione, ce l’abbiamo tutti, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo e non solo a parole. Potrebbe essere il coronamento di un percorso bellissimo”.