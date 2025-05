Questa mattina è stato raggiunto un accordo di massima tra il Bologna e Vincenzo Italiano per il rinnovo del contratto fino al 2027.

Un passo importante non solo per il club felsineo, ma anche in chiave Milan: i rossoneri infatti, avevano individuato Italiano come prima scelta per la panchina. Tra le altre squadre anche la Roma, che prima di virare su Gasperini aveva sondato diversi profili. Uno di questi era proprio il tecnico dei rossoblù.

Con questa decisione, l’allenatore si sfila ufficialmente dal valzer delle panchine e conferma la sua volontà di restare a Bologna, una priorità che aveva chiarito sin dall’inizio.