Bologna, infortunio al polpaccio per Ferguson: lo scozzese salterà la Roma

Brutta notizia per il Bologna a ridosso dell’esordio stagionale. Lewis Ferguson, durante l’ultimo allenamento, ha subito un infortunio al polpaccio che lo costringerà a uno stop di circa tre settimane. Il centrocampista scozzese sarà quindi indisponibile per la prima giornata di campionato contro la Roma. Questo il comunicato del club felsineo: “Lewis Ferguson, in seguito a un risentimento accusato in allenamento, ha riportato una lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Nei prossimi giorni svolgerà terapie e allenamento differenziato. I tempi di recupero sono di circa tre settimane.”