Durante la scorsa estate, il nome di Mats Hummels è stato a lungo accostato al Bologna, prima che il difensore tedesco scegliesse di accettare l’offerta della Roma e trasferirsi nella Capitale. In giallorosso, Hummels ha inizialmente trovato poco spazio sotto la guida di Ivan Juric, salvo poi conquistare una maglia da titolare con l’arrivo di Claudio Ranieri in panchina.

Per Hummels, quella attuale sarà anche l’ultima stagione da professionista: a fine anno, infatti, il centrale appenderà gli scarpini al chiodo e si ritirerà dal calcio giocato.

Nel frattempo, il Direttore Sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha confermato ai microfoni de La Repubblica l’interesse per il difensore ex Bayern e Borussia Dortmund: “Abbiamo inseguito per due mesi Hummels. Penso però che anche con un paio di puntelli in più avremmo comunque sofferto il cambio di mentalità radicale tra gli allenatori”.

Alla domanda se preferisse la Coppa Italia o la qualificazione in Champions League, Di Vaio ha risposto: “Coppa Italia. Un trofeo manca da troppo tempo. Tutte e due poi sarebbe il massimo”.