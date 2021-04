Bologna con vista Ajax. Che formazione schierare? – VIDEO

Pagine Romaniste – L’impresa di giovedì della Roma ha aperto nuovi scenari per questo finale di stagione. L’1-2 all’Ajax avvicina le semifinali di Europa League e ora Fonseca dovrà decidere con grandissima cura l’11 da schierare domani pomeriggio contro il Bologna. C’è chi pensa che dovrà mettere tanti giovani, le riserve per risparmiare i titolari. C’è chi pensa che qualcuno, come Veretout, dovrà aumentare i minuti giocati per farsi trovare pronto. Noi abbiamo un po’ giocato e scherzato su questo fatto ipotizzando un turnover esagerato che prevede la titolarità di Santon, Fazio, Jesus, Reynolds e anche Pastore. La palla passa a Fonseca per una decisione sicuramente non facile.