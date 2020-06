Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 1.089 guariti in più, 5 nuovi pazienti in terapia intensiva

La Protezione Civile come di consueto ha condiviso il bollettino giornaliero con i dati relativi alla diffusione del COVID19 in Italia. Gli attualmente positivi sono 23.101, con 333 nuovi casi rispetto a ieri, a fronte di 58.154 tamponi effettuati, per un totale di 238.159 casi. Il numero dei deceduti da inizio pandemia sale a 34.514, 66 in più nelle ultime 24 ore. I nuovi guariti sono invece 1.089, 180.544 in tutto. Sale nuovamente il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, sono in totale 168, con 5 nuovi pazienti rispetto a ieri. Poi una nota della Protezione Civile:

“Si comunica che la Regione Abruzzo ha effettuato un ricalcolo dei casi totali, sottraendo due errati positivo”.