Serata senza grandi scossoni per il Brasile, che nonostante la sconfitta rimediata contro la Bolivia non rischia nulla sul piano della qualificazione. La squadra di Carlo Ancelotti, infatti, aveva già centrato con anticipo il pass per i Mondiali del 2026 e ha potuto permettersi ampio turnover.

Il ct italiano ha scelto di risparmiare diversi titolari e tra questi anche Wesley, il terzino della Roma che dopo la buona prestazione contro il Cile è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. La Bolivia si è imposta 1-0 grazie a una rete che ha reso la gara utile solo per le statistiche, mentre per i verdeoro l’obiettivo era già stato raggiunto.

Una partita quindi di passaggio per il Brasile, che guarda avanti con la consapevolezza di avere ampio margine di scelta e di poter gestire energie e uomini in vista delle sfide future.