Boer: “Serata indimenticabile nonostante il risultato”

Pietro Boer, portiere della Primavera della Roma, è uno dei tre giovani scesi in campo ieri nel match con il Cska Sofia. Il portiere giallorosso non ha passato una serata facile, incassando tre gol, ma rimane la gioia dell’esordio e debutto in prima squadra. L’estremo difensore giallorosso ha condiviso su Instagram la felicità per il suo debutto: “Anche se la partita non è andata come speravamo resta comunque una giornata indimenticabile!”