Un altro giovane cresciuto nel vivaio giallorosso lascia Trigoria per cercare spazio e continuità altrove. Si tratta di Pietro Boer, portiere classe 2002, che dopo anni di formazione nelle giovanili e diverse stagioni da terzo portiere in prima squadra, saluta ufficialmente la Roma per iniziare una nuova avventura con la Juve Stabia, neopromossa in Serie B.

Come riportato anche tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Boer ha voluto dedicare parole sentite al club capitolino e a tutte le persone incontrate lungo il suo percorso: “Grazie Roma. Mi hai fatto crescere, mi hai insegnato, mi hai fatto diventare una persona più grande e matura”. Il giovane estremo difensore ha ripercorso con emozione i suoi anni nelle giovanili, nel convitto e poi il salto in prima squadra, sottolineando quanto ogni tappa sia stata formativa, anche nei momenti più difficili.

Tra i tanti commenti al post, spicca quello di Mile Svilar, che ha risposto con un cuore e un “In bocca al lupo”, a testimonianza del legame tra i due portieri.