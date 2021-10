Dopo la sosta delle nazionali, cresce l’attesa di rivedere la Roma non solo in campionato anche in Conference League. Nella competizione europea la squadra di Mourinho affronterà il Bodo/Glimt nel prossimo turno. Nel frattempo sono già terminati i 200 biglietti messi a disposizione per i tifosi giallorossi con il diritto di prelazione per gli abbonati 21/22. Bella risposta dei sostenitori giallorossi, nonostante le temperature proibitive in Norvegia.