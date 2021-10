Bodø/Glimt-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: riposa Karsdorp, Kumbulla al centro. Darboe dall’inizio, Shomurodov punta

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Sempre più su. Tornata da Torino scottata per il ko contro la Juventus, la Roma si appresta a disputare il terzo impegno di Conference League. A punteggio pieno – ed al primo post in girone – dopo le vittorie con Cska Sofia (5-1) e gli ucraini dello Zorya (0-3), nel terzo turno i giallorossi affronteranno il Bodø/Glimt.

Una trasferta che definire scomoda è dire poco. La squadra di Mourinho dovrà affrontare quattro ore di volo per raggiungere la città di Bodø, prima città a Nord del Circolo Polare Artico. Non è finita qui. Per l’orario della partita (18:45) sono previsti zero gradi e nevicate. Neanche la distanza e le temperature avverse riescono a contenere la straripante voglia di Roma dei tifosi. All’Aspmyra Stadion ci saranno ben 395 stoici tifosi.

Leader nel campionato norvegese, il Bodø/Glimt è seconda nel girone di Conference a 4 punti, frutto della vittoria ottenuta contro lo Zorya (3-1) e del pareggio (0-0) con il CSKA Sofia.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BODØ/GLIMT-ROMA

Mourinho concederà ampio spazio alle seconde linee. Troverà così la maglia da titolare Kumbulla: il difensore prenderà posto al centro vicino ad uno tra Mancini ed Ibanez. Data l’assenza quasi certa di Karsdorp, è probabile lo spostamento del brasiliano sulla corsia normalmente di competenza dell’olandese. Da non scartare a priori una possibilità per Reynolds. Dall’altra parte ci sarà Calafiori.

Cambieranno i due metronomi. Partirà dal 1’ Darboe, affiancato presumibilmente da Villar. Rotazioni anche sulla trequarti attorno al perno Pellegrini. Zaniolo rimarrà a Trigoria con l’obiettivo di tentare il recupero già per il Napoli, mentre Mkhitaryan sosterà ai box per non affaticarsi ulteriormente: pronti El Shaarawy – subentrato contro la Juve al posto di Nicolò – e Perez.

Knutsen farà affidamento sul portiere Haikin, Sampsted e Bjorkan i terzini con Lode e Hoibraten centrali. Brunstad Fet e Saltnes a centrocampo insieme a Berg, davanti Botheim verrà supportato da Pellegrino e Solbakken.

DOVE VEDERE BODØ/GLIMT-ROMA

La partita verrà trasmessa sia da Dazn che Sky Sport . Due i canali di riferimento: Sky Sport (numero 253 del satellite) e Sky Sport Action (numero 206). Per gli abbonati alla pay-tv sarà disponibile anche la visione in streaming sull’app SkyGo. A raccontare la sfida su Dazn ci saranno Riccardo Mancini ed Alessandro Budel.

BODØ/GLIMT-ROMA, ARBITRERÀ PALAB IYIK: NESSUN PRECEDENTE

La direzione di gara è stata affidata ad Ali Palabıyık. L’arbitro turco verrà coadiuvato dai connazionali Serkan Olguncan e Ali Saygın Ögel. Il quarto uomo sarà Erkan Özdamar. Come noto, non ci sarà Var.

Esordio con entrambe per Palabıyık, anche se ha già avuto modo di incrociare i colori giallorossi: nel 2015 ha arbitrato la sfida tra la Roma Primavera ed il Barcellona in Youth League, terminata col pareggio a reti bianche. L’arbitro quarantenne ha poi tre precedenti con le squadre italiana: la vittoria 3-0 del Sassuolo contro il Sassuolo e due con la Lazio (un successo ed un pareggio).

LE PROBABILI FORMAZIONI

FK BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Saltnes; Pellegrino, Botheim, Solbakken.

A disposizione: Smits, Vetlesen, Kondradsen, Moe, Moberg, Hage, Selvåg Nordås, Kvile, Mugisha, Koomson.

Allenatore: Kjetil Knutsen.

Indisponibili: Saltnes.

Diffidati: -.

Squalificati:-.

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla, Calafiori; Darboe, Villar; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

A disposizione: Fuzato, Boer, Karsdorp, Reynolds, Vina, Diawara, Cristante, Veretout, Bove, Mkhitaryan, Zalewski, Abraham, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Smalling, Zaniolo.

Diffidati: -.

Squalificati:-.

Arbitro: Palabıyık.

Assistenti: Olguncan-Saygın Ögel.

IV Uomo: Özdamar.