Bodø/Glimt-Roma, arbitrerà il turco Palabıyık

Digerita l’amara sconfitta contro la Juventus, la Roma torna ad essere impegnata in Conference League. Giovedì alle 18.45 la squadra di Mourinho disputerà il terzo match del girone contro i norvegesi del Bodø/Glimt.

La sfida – proibitiva dal punto di vista climatico, sono previsti zero gradi e nevicate – sarà diretta dal turco Ali Palabıyık. Il direttore di gara 40enne verrà coadiuvato dagli assistenti Serkan Olguncan e Ali Saygın Ögel. Il quarto uomo sarà Erkan Özdamar. Nessun precedente per il direttore di gara con la Roma. Si ricorda che non ci sarà il Var, presente solamente nella finale di Tirana.