Bodø/Glimt-Roma 6-1, le pagelle: giallorossi umiliati, Perez e Ibanez gli ultimi ad affondare. Kumbulla e Calafiori horror

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Roma ghiacciata ed umiliata. I giallorossi capitombolano nel freddo norvegese e cadono indegnamente per 6-1 contro il Bodø/Glimt. Dopo i primi 20’, la compagine capitolina è subito chiamata a risalire la china del doppio svantaggio firmato Botheim (8’) e Berg (20’). Perez (28’) fa tirare su la testa, subito riabbassata con Botheim (52’), Solbakken (71’) e Pellegrino (78’) e di nuovo Solbakken (80’).

Difesa horror: Kumbulla e Calafiori mettono il tappeto rosso ad ogni attacco norvegese. Reynolds resiste per quanto può, Ibanez l’unico a tenere alta la testa. Lo stesso fa in avanti Perez davanti, isolato rispetto all’inesistenza del reparto. Darboe e Diawara si accodano.

LE PAGELLE

Rui Patricio 3,5 – Battuto sul tempo nel primo gol, prende il raddoppio per i consueti motivi: saltello e mancata apertura co piede destro. Messo in difficoltà dal largo retropassaggio di Calafiori, sbaglia il passaggio verso Reynolds. Attento e fortunato al tiro di Berg al quarto d’ora. A metà sul poker, subìto col pallonetto. Scivola anche lui nel finale.

Reynolds 3 – A sbando nei primi venti minuti della frazione iniziale, le precise sprintate offensive gli fanno togliere ruggine, emozione e gelo fino alla ripresa. Torna e recita la parte horror vista all’inizio. Spiegato come mai non sia stato impiegato sin qui.

Kumbulla 3 – Il vento soffia e se lo porta via. Errori decisivi ogni volta che entra in causa. Sul primo gol, ad esempio, esce per intercettare passaggio Berg: liscia ed è lento a rientrare. Insieme ad Ibanez lascia calciare Berg, ghiacciato sulla doppietta di Botheim e sul poker scandinavo. Alla fine si abbandona a sé stesso e lascia passare tutti.

Ibanez 3,5 – Più attento di Kumbulla, e non ci voleva tanto. Fin quando ne ha mette una pezza in tutti gli attacchi norvegesi. Resiste un tempo e poco più, poi da solo non può evitare il naufragio. Un affondamento di cui fa parte, anche se non da protagonista. La sponda di Botheim, ad esempio, sul vantaggio lo manda al bar.

Calafiori 3 – Solbaken lo sovrasta con estrema facilità. Non riesce ad intercettare il cross di Fet per Botheim, che scorre sotto le sue gambe. Fermo anche sulle altre reti, inesistente davanti.

Diawara 3,5 – Vede nascere la prima rete davanti a sé, cancella l’immagine incartando un perfetto assist per Perez. Apre con i tempi giusti, quelli che mancano di tanto in tanto nella gestione della manovra. E nell’intervento sul tris. (Dal 60’ Pellegrini 3 – Mezz’ora non gli basta per prendere in mano la situazione).

Darboe 3 – Aveva dichiarato che Mourinho riserva fiducia in lui. La prestazione odierna potrebbe farla vacillare. Le due reti gli passano sotto gli occhi. L’indecisione di posizione manda in confusione i movimenti difensivi della squadra, costretto anche ad un giallo. (Dal 46’ Cristante 3 – Per quanto possibile, cerca di mantenere sul rettilineo la vettura giallorossa, già diretta verso lo schianto).

Perez 3,5 – Tarantolato dopo le due reti, fa di tutto per rimediare. Il primo tentativo è innocuo, servito da Diawara è abile nel controllare ed insaccare. Sparisce come praticamente tutti nella ripresa.

Villar 3 – Fatica a trovare la dimensione in una posizione non sua ed ardua da tenere per le sue caratteristiche. Qualche malinteso nei dialoghi, sistemati con tocchi intelligente. Sono però più le note stonate. (Dal 46’ Mkhitaryan 4 – Impalpabile contro la Juve, si ripete oggi).

El Shaarawy 3,5 – Quando rientra si ferma ad un metro dal portare a termine il compito: basta vedere il vantaggio dove Berg gli sfreccia sotto il naso. Lanciato in rete da Rui Patricio, vanifica il contropiede con un controllo impreciso. Sotto pressione, perde la palla che sarà il terzo gol. (Dal 61′ Abraham 3 – Invisibile).

Mayoral 3 – La maglia da centravanti titolare arriva finalmente su di lui, ma fatica a tenerla. Tardivo nel controllare e leggere tutti gli spunti fornitigli. (Dal 46’ Shomurodov 3 – Inserito per ribaltarla, non è mai un punto di riferimento. Due palle arrivano e le perde entrambe, anche per sfortuna).

Mourinho 3,5 – Presto spiegato perché impieghi sempre gli stessi giocatori. Rimane il fatto che una sconfitta del genere è vergognosa, per tutti. La squadra è apparsa molla, in confusione e a tratti impaurita per qualche ripetizione eccessiva.