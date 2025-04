La Lazio si prepara ad affrontare il Bodo Glimt nell’andata dei quarti di finale di Europa League, ma una forte bufera di neve che ha colpito la Norvegia potrebbe mettere a rischio il regolare svolgimento della partita, in programma alle 18:45 di stasera. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’allerta meteo in corso ha portato le autorità locali e l’UEFA a convocare un summit questa mattina alle 10:30, con la partecipazione dei club e delle istituzioni competenti.

Oltre al rischio di rinvio della gara contro il Bodo Glimt, l’incertezza potrebbe coinvolgere anche il derby di Roma, previsto per domenica 13 aprile alle 20:45. Se la sfida in Norvegia dovesse essere spostata, potrebbe esserci la necessità di riprogrammare anche la partita di Serie A. Nelle prossime ore, la decisione ufficiale sarà comunicata.