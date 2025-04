Sono passati esattamente tre anni, da quando la Roma ospitò il Bodø/Glimt, match valevole per il ritorno dei quarti di finale in Conference League. Era il 2022, sulla panchina sedeva Josè Mourinho, i giallorossi vinsero 4-0 ,dopo aver perso all’andata 2-1, decisivo il gol di Abraham e la tripletta di Zaniolo. Domani la squadra norvegese tornerà all’Olimpico, dopo tre anni, contro la Lazio in Europa League. Kjetil Knutsen e Ulrik Saltnes, rispettivamente allenatore e calciatore del Bodø/Glimt, sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia della partita contro i biancocelesti. Tra i vari temi trattati i due si sono soffermati sul match che si giocò contro la Roma. Ecco le loro dichiarazioni:

KNUTSEN IN CONFERENZA STAMPA

Ha imparato dagli errori commessi contro la Roma?

“Molto. Come tutti gli allenatori lavoro moltissimo sui nostri errori, speriamo di aver fatto dei progressi. Rispetto a tre anni fa non siamo gli stessi e mi auguro un esito più positivo”.

SALTNES IN CONFERENZA STAMPA

Che ricordi hai dell’ultima trasferta qui a Roma?

“Il ricordo più grande è la sconfitta per 4-0 contro la Roma. È stata un’esperienza molto intensa, il pubblico che ha accompagnato la Roma è un qualcosa a cui non siamo abituati. È stata una delle esperienze più importanti della mia carriera, speriamo però di fare meglio“.