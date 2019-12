Boca, il nuovo presidente freddo con De Rossi: «Non so se resta con noi»

«Rivedremo il contratto di De Rossi. Non sappiamo se continuerà a giocare». Firmato Jorge Ameal, nuovo presidente del Boca Juniors. Partiamo dall’inizio: le nuove elezioni per i vertici societari xeneize hanno portato a capo del club Jorge Amor Ameal (sponsorizzato da Riquelme diventato dg). Il suo programma prevede un’interruzione dalla politica adottata dal suo predecessore Angelici che lo scorso 31 luglio ha presentato De Rossi alla Bombonera ricevendo il consenso dalla stragrande maggioranza dei tifosi. A distanza di cinque mesi, però, quell’entusiasmo iniziale per l’arrivo del “Tano” è in parte svanito a causa degli scarsi risultati ottenuti dal centrocampista: «Non sappiamo cosa farà De Rossi, se rimane, se continuerà a giocare… Bisogna vedere tante cose. Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club e ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque rivedremo il contratto», ha detto Ameal. Lo riporta Il Messaggero.