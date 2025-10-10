Un pizzico di rammarico e tanta stima nelle parole di Fredi Bobić. L’Head of Football Operations del Legia Varsavia è tornato a parlare di Jan Ziolkowski, giovane difensore oggi alla Roma, protagonista del suo esordio in Serie A con la maglia giallorossa.

In un’intervista concessa a Prawda Futbolu, Bobić ha raccontato il suo punto di vista sulla partenza del talento polacco. Ecco le sue parole: “Ziolkowski ha trascorso sei mesi qui da titolare e ora gioca per la Roma. Ho visto il suo esordio in Serie A e sono stato felice per lui. Ma dal mio punto di vista, se n’è andato troppo presto. Gli ho detto personalmente che avrebbe dovuto restare un altro anno. Ma lui voleva provarci a tutti i costi, il che è comprensibile. Dal punto di vista del club, è stato un buon trasferimento dal punto di vista finanziario, ma dal punto di vista sportivo, mi è dispiaciuto perderlo. Questo dimostra qualcosa di importante: sempre più mercati stanno guardando al campionato polacco. Vediamo che non solo i polacchi, ma anche gli stranieri stanno crescendo qui”.