Blanco intona l’inno della Roma con Fiorello – VIDEO

Lo avevamo visto inquadrato a Dazn lunedì scorso al Gewiss Stadium di Bergamo per la partita Atalanta-Roma, più volte presente all’Olimpico e a Tirana lo scorso anno. Il cantante Blanco, supporter giallorosso non ha perso l’occasione per dimostrare ulteriormente la sua fede calcistica anche questa mattina su Viva Rai 2. Durante il programma mattutino condotto da Fiorello, Blanco (ospite del giorno) ha intonato “Roma, Roma” di Venditti accompagnato dalla musica di un pianoforte. Insieme al cantante romano, anche Fiorello non ha resistito a seguire le note dell’inno giallorosso, nonostante sia di fede interista.