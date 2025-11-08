Il legame tra musica e calcio spesso si intreccia in modo spontaneo, e questa volta è toccato a Blanco dimostrarlo con un gesto semplice ma significativo. Il cantante bresciano, tra i più amati della nuova scena pop italiana, ha infatti sfoggiato la maglia della Roma durante una sessione di registrazione.

Riccardo Fabbriconi – vero nome dell’artista – è apparso negli scatti pubblicati da Charlie Charles mentre lavorava al brano Attacchi di panico, incluso nel nuovo progetto discografico del celebre produttore. A catturare l’attenzione dei fan, però, non è stato solo il momento musicale, ma il dettaglio della divisa giallorossa 2024-2025 indossata con orgoglio.

Un gesto che conferma ancora una volta l’amore autentico di Blanco per la Roma, una passione che lo accompagna anche nei momenti più creativi della sua carriera artistica.