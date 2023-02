Birra alla Spina

Corriere dello Sport (I. Zazzaroni) – Nella Roma più bella dell’anno c’è il romanista più atteso da un anno, Leonardo Spinazzola . Un giocatore che avevamo dato per disperso non una e nemmeno due, bensì tre volte. Grazie al cielo (azzurro), la determinazione e la pazienza – sue – hanno prevalso sulle diffidenze e sui tanti, troppi timori a lui esterni.

Sono partito da Spina anche perché avevo voglia di togliermi qualche spina, una in particolare: nel preciso momento in cui si è alzata la qualità degli esterni (molto bene anche Zalewski) la Roma ha trovato una notevole espressione di gioco. Per caratteristiche individuali, la squadra di Mou non può giocare a campo aperto: ha bisogno di tenere basse difesa e mediana e sfruttare il movimento, le verticalizzazioni sulle fasce: quando queste funzionano, si ottiene un’altra Roma. Più alta, piacevole e armonica.