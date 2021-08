Bianda al Nancy. Adesso Riccardi, Bouah e Milanese

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Un altro giovane saluta Trigoria. Si tratta di William Bianda (21 anni), ceduto ufficialmente al Nancy, club che milita in Ligue 2. Il difensore era reduce dall’annata passata al Zulte Waregem, in Belgio, sempre con la formula del prestito. Monchi lo pagò 6 milioni di euro: il valore adesso è crollato. Stesso discorso per Ante Coric che è dato in partenza, direzione Svizzera.

Mancano all’appello altri giovani da piazzare in questi ultimi giorni di mercato. In primis Alessio Riccardi: potrebbe tornare in Serie B dopo l’esperienza a Pescara. Poche però le società che possono permettersi l’ingaggio (500 mila euro) dell’ex trequartista della Primavera.

Cerca squadra nel campionato cadetto pure Devid Bouah. Nella passata stagione non ha avuto continuità a causa di un brutto infortunio. Da definire, infine, il futuro di Tommaso Milanese, fuori dal progetto Primavera da fuoriquota e dalla prima squadra: non mancano gli estimatori per il centrocampista offensivo che l’anno scorso ha segnato un gol in Europa League. Si erano fatti avanti Crotone, Bologna e Torino, ma la fumata ancora non è arrivata.