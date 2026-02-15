Dopo il pareggio Beukema parla della gara ai microfoni di DAZN.

LE PAROLE DI BEUKEMA

C’è stata quella precisione in più di cui parlavi nel primo tempo e come è il sentimento negli spogliatoi?

“Noi diamo sempre tutto e oggi abbiamo sentito la spinta dei tifosi. Oggi abbiamo recuperato due volte e ci prendiamo questo punto in modo positivo”.

Hai già parlato con Rrahmani per le sue condizioni e come stai vivendo questo primo anno al Napoli?

“No, non ho ancora parlato con lui ma spero non sia una cosa grave. Mi sento molto bene qui a Napoli, ho firmato per 5 anni e voglio dare tutto ogni giorno e migliorarmi”.

Hai trovato un buon equilibrio con Conte ?

“Io do sempre tutto ad ogni allenamento e lui mi dà le giuste istruzioni e provo a fare questo in ogni partita per migliorarmi“.