Manuel Pellegrini, tecnico del Betis Siviglia, ha parlato alla vigilia del derby contro il Siviglia. Queste le sue parole a Marca: “Il vero Siviglia è il Siviglia di oggi perché è una squadra da Champions League. Ha una ha calciatori pronti per la Champions League e la cosa anomala è che sono rimasti dov’erano per tutta la stagione, sono riusciti a reagire ma non dovrebbe essere una sorpresa per chi vede i nomi che ha la squadra”.