Berthold: “Kostic non è giovane, 30 milioni è un investimento elevato. Non spenderei quella cifra”

Thomas Berthold, con un passato nella Roma dal 1989 al 1991, è stato intervistato da Tuttomercatoweb parlando di Filip Kostić, calciatore serbo in forza all’Eintracht Francoforte sul quale c’è l’interesse della Roma e dell’arrivo di Mourinho nella Capitale. Queste le sue parole:

“Kostic non è giovane, ha 29 anni e un investimento di 30 milioni è elevato. Non spenderei quella cifra però è un giocatore che all’Eintracht ha sempre avuto un rendimento alto”.

La Roma di Mourinho come se la immagina da ex giallorosso?

La cosa principale è che la proprietà nei prossimi anni possa navigare in acque calme e non ci siano più turbolenze. E’ necessario che ci sia un piano sportivo. E mi auguro che il presidente stia sul posto, se non vive la città non funziona.