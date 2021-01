Bernard-El Shaarawy: la Roma decide

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – I Friedkin faranno di tutto per accontentare Fonseca con un paio di rinforzi sul mercato di gennaio, anche se gli investimenti veri li faranno in estate. I nomi sui quali sta lavorando Pinto sono quelli di Bernard ed El Shaarawy. Il brasiliano ha trovato poco spazio all’Everton e Fonseca lo rivorrebbe dopo averlo allenato allo Shakhtar.

Il club inglese è disponibile alla sua cessione e chiede 10 milioni di euro. Nell’operazione potrebbe entrare Olsen. In alternativa si seguono gli sviluppi su El Shaarawy. In questi giorni iul fratello-agente è in Cina per mediare la risoluzione del contratto. Non ci sono possibilità, invece, per l’arrivo di Gomez.