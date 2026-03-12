Dopo il pareggio della Roma contro il Bologna, Federico Bernadeschi ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE DI BERNADESCHI

Come fai ad avere questa condizione?

“Mi alleno forte, la verità è questa. Da quando sono arrivato ho lavorato con lo staff per questo”.

Un pensiero alla nazionale?

“Il pensiero c’è sempre”.

Cosa chiede agli esterni Italiano?

“C’è intesa con tutti, Il mister vuole arrivare il prima possibile sugli esterni per creare pericoli. Peccato per stasera, dovevamo chiuderla la partita in modo diverso. In Europa contro grandi squadre come la Roma non puoi sbagliare”.

Si vede che stai molto bene.

“Sto bene, sono contento per la squadra. Comunque giocarsi un ottavo di Europa non è scontata. Peccato per il risultato perché ci è sfuggita di mano. Ma ci penseremo al ritorno”.

In conferenza si è parlato delle tue ambizioni in Europa.

“Io sono fatto così, quando affronto una competizione penso sempre di poter arrivare in fondo. Siamo qui a giocarcela contro una grande squadra, ma secondo me se assumiamo questa consapevolezza può andare bene”.