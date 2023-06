Nei tanti messaggi di ricordo per la scomparsi di Silvio Berlusconi ex presidente del Milan, non poteva mancare quello di El Shaarawy. L’attaccante giallorosso ha affidato ad una storia Instagram il suo ricordo. La foto ritrae i due ai tempi del Milan, con Berlusconi che tocca la cresta del faraone con scritto: “Quella cresta, quante volte mi ha chiesto di tagliarla e dopo ogni gol mi diceva di farla crescere, buon viaggio presidente.”