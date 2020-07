Bergonzi: “Fabbri dovrebbe chiedere scusa. Credo che sarà sospeso, gli serve un lungo riposo”

La condotta arbitrale di Michael Fabbri in Roma-Parma ha generato non poche polemiche da parte dei crociati, soprattutto per un rigore non dato su un tocco di braccio in area di rigore da parte di Mancini nel secondo tempo. Il dibattito ha coinvolto, oltre ai dirigenti del Parma, anche esperti nel tema ed ex direttori di gara, come Mauro Bergonzi. L’ex fischietto di Genova, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha commentato l’arbitraggio di Fabbri. Di seguito, le sue dichiarazioni:

“Sono amareggiato e deluso da ex arbitro per quello che ho visto. Mette a disagio tutti i suo i colleghi, l’AIA e il designatore, è un errore inconcepibile. Dovrebbe chiedere scusa, non si capiscono le motivazioni. Credo che sarà sospeso, gli serve un riposo lungo“.