Il campionato deve ancora entrare nel vivo, ma i pronostici sulla lotta al titolo sono già cominciati. Ex giocatori, tecnici e opinionisti si dividono sulle gerarchie della Serie A, provando a tracciare una griglia di partenza che inevitabilmente alimenta discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Come riportato da Radio CRC, Giuseppe Bergomi – ex bandiera dell’Inter e oggi volto di Sky Sport – ha espresso il proprio punto di vista sulle candidate allo scudetto. Secondo lui, Juventus e Napoli partono davanti a tutte: due squadre che al momento appaiono più solide e complete rispetto alle rivali.

L’Inter, che ha chiuso la scorsa stagione a ridosso del Napoli, per Bergomi paga il cambio in panchina con l’arrivo di Chivu al posto di Simone Inzaghi, motivo per cui parte con un leggero svantaggio. Tra le inseguitrici vengono citate anche Roma e Milan, con i giallorossi che, a detta dell’ex difensore, devono inseguire e si trovano un gradino sotto le due principali favorite.

Bergomi ha comunque sottolineato come la corsa allo scudetto resti aperta e incerta: “I pronostici – ha dichiarato – sono fatti per essere smentiti”.