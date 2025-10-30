La Roma continua a convincere anche gli addetti ai lavori, e tra gli osservatori più attenti c’è Beppe Bergomi. L’ex difensore dell’Inter, oggi opinionista negli studi di Sky Sport, ha analizzato il momento dei giallorossi, soffermandosi in particolare sulla solidità difensiva e sulla crescita di Gianluca Mancini, uno dei leader della squadra di Gasperini.

“La Roma difende bene, ci sono giocatori di personalità. Tutta la squadra partecipa con applicazione alla fase difensiva. Mancini ha avuto una grande evoluzione, anche dal punto di vista comportamentale: anticipa gli avversari con facilità, dà equilibrio e presenza anche in area”.

L’ex capitano nerazzurro ha poi evidenziato la capacità della Roma di cambiare volto nel corso delle gare: “Gasperini ha trovato il modo di adattarsi, a volte parte con un attacco leggero e poi inserisce Dovbyk per dare fisicità. E nei secondi tempi la Roma cresce sempre: lo si è visto con l’Inter, con il Sassuolo e anche oggi”. Un’analisi lucida che conferma la solidità e la maturità raggiunta dal gruppo giallorosso.