Berardi, sul nuovo stadio della Roma: “C’è la massima collaborazione con l’Assessore Veloccia e tutto il suo staff. Prendiamo il progetto con massima serietà”

Continuano le riunioni in vista del progetto del nuovo stadio della Roma. Questa mattina, al termine a margine dell’evento dedicato alle criticità per la realizzazione dell’opera urbanistica, ha parlato anche il Ceo giallorosso Pietro Berardi. Queste le sue dichiarazioni:

“Prendiamo il progetto con la massima serietà, passiamo più tempo in questa stanza che nelle nostre case, e stiamo lavorando alacremente ad ogni piccolo dettaglio. C’è la massima collaborazione con l’Assessore Veloccia e tutto il suo staff. Per cui siamo pronti a rispondere a ogni domanda in maniera costruttiva e collaborativa per fare questo progetto che è importante per tutta la città di Roma. Da parte nostra c’è il massimo impegno a fare le cose al meglio possibile insieme alla vostra collaborazione”.