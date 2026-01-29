Benitez: “Gasperini veramente un bravo allenatore. Per noi era molto difficile giocare con una squadra di livello come la Roma”

Dopo il pareggio tra Panathinaikos e Roma Benitez parla così ai microfoni di Sky Sport.
LE PAROLE DI BENITEZ
Che effetto le ha fatto incontrare un allenatore come Gasperini?
“Veramente un bravo allenatore. Per noi era molto difficile giocare con una squadra di livello come la Roma visti i nostri infortuni ma alla fine abbiamo trovato anche il gol”.
Chi vince il campionato italiano?
“Spero il Napoli , ma ho sempre detto che l’Inter ha la rosa più forte”.
Sorpreso dall’eliminazione del Napoli in Champions?
“Penso che non sia facile rimanere ad un certo livello per tanto tempo anche perchè la Champions è un’ altra cosa”.