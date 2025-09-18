Era nell’aria da giorni, ora è arrivata anche l’ufficialità: José Mourinho torna ad allenare in Portogallo e lo farà sulla panchina del Benfica. Lo “Special One”, reduce dall’esperienza in Serie A con la Roma, ha trovato l’accordo con il club lusitano e guiderà le Aquile per le prossime stagioni, con l’obiettivo di riportare la squadra ai vertici del calcio europeo.

Come riportato dal comunicato ufficiale del Benfica, l’allenatore portoghese ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2026/27. È stata però inserita una clausola che, entro dieci giorni dalla conclusione della stagione 2025/26, permetterà a entrambe le parti di interrompere anticipatamente il rapporto.

Prima dell’annuncio, Mourinho aveva già lasciato trapelare il suo entusiasmo ai cronisti presenti in aeroporto: “Quando mi è stata proposta la possibilità di allenare il Benfica, non ci ho pensato due volte: sono interessato”. Con la sciarpa del club al collo, regalata da un tifoso, lo “Special One” ha così aperto ufficialmente la sua nuova avventura, che segna un ritorno nel campionato portoghese a distanza di oltre vent’anni.