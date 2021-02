Benevento-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Fazio e Spinazzola in difesa, c’è Mayoral in attacco

Pagine Romaniste – La Roma vola a Benevento nella 23ª giornata di Serie A. I giallorossi affrontano la squadra allenata da Filippo Inzaghi in piena emergenza. Paulo Fonseca infatti, oltre a Pau Lopez in porta, si affiderà ad una difesa inedita date le assenze di Smalling, Ibanez e Cristante. Il portoghese schiererà con tutta probabilità Mancini, Fazio e Spinazzola. A centrocampo spazio a Veretout e Villar, mentre sulle fasce agiranno Bruno Peres e Karsdorp. In attacco, a supporto di Borja Mayoral, ci saranno Mkhitaryan e Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

