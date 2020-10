Ultimo giorno di riposo in casa Benevento. Da domani gli uomini di Filippo Inzaghi si ritroveranno per gli allenamenti in vista della sfida in programma domenica sera all’Oimpico contro la Roma. Dabo, Glik e Ionita, impegnati con le rispettive nazionali, torneranno a disposizione di mister Inzaghi soltanto nella giornata di giovedì. Da valutare le condizioni di Barba e Tello, mentre non ci sarà Moncini. Lo riporta il portale ottopagine.it.