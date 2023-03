Benatia: “Risultato importante per la Roma. Dybala grandissimo giocatore, un valore aggiunto”

Medhi Benatia, ex difensore di Roma e Juventus, ha parlato della sfida di ieri sera dell’Olimpico che ha visto prevalere i giallorossi sui bianconeri. Queste le parole a calciomercato.it: “È un risultato importante per la Roma, dispiace per la Juve perché si stava vedendo una grande squadra. Stanno facendo un buon percorso nonostante tutti i problemi extra-campo”.

Su Dybala.

“Come ho già detto, Dybala è un grandissimo giocatore, è un valore in più per tutte le squadre oggi in Europa. Crea sempre qualcosa, anche nel gioco della squadra. Però secondo me è più bravo quando viene tra le linee e crea la superiorità numerica, non è essendo una punta vera e propria”.