La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Nonostante la doppietta di ieri di Andrea Belotti, poi José Mourinho e la Roma cercano altro per l’attacco. Anche se la prestazione del Gallo resta li, cristallizzata, e ieri di fatto ha salvato la Roma dalla sconfitta. Oggi, però, ci sarà un contatto tra il club e l’Atalanta per vedere come e poter portare avanti la trattativa per Duvan Zapata, ieri in campo a Reggio Emilia con i nerazzurri. Ieri, però, la Roma si è goduta i due gol di Belotti, che in campionato non segnava dal primo maggio 2022, Empoli-Torino 1-3.

In mezzo, però, un digiuno di ben 34 partite consecutive di campionato. “Mi mancava essere me stesso – dice lui alla fine – L’anno scorso è stata una stagione difficile, ora sono al 100%. La punta? Valutano il mister e la società, io do il massimo. E chiunque arriverà sono sicuro che ci darà una mano”.