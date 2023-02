Belotti: “Sono contento, la mia partita migliore”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – È stato il suo gol più importante in maglia giallorossa. Un gol pesante, che corona la migliore prestazione da quando è arrivato. Andrea Belotti è uscito dal campo tra i cori dello stadio Olimpico, quando è stato sostituito nel finale da Abraham: “Sì, penso sia la migliore partita da quando sono qui. Sono contento, sapevamo che fosse una gara molto importante. L’abbiamo preparata bene sia dal punto di vista mentale sia da quello tattica. È una qualificazione meritata”.

Ripercorre le tappe della sua esperienza in giallorosso: “All’inizio avevo trovato delle difficoltà a livello fisico perché non avevo fatto il ritiro. Quando mi stavo riprendendo mi sono infortunato, ma ho continuato a lavorare. Ora sto bene fisicamente e cerco di dare tutto in campo. Io voglio vincere e se c’è da fare la guerra in campo sono pronto a farla“.