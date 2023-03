Belotti recuperato, si candida per una maglia

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Anche Belotti è partito per San Sebastian. Il Gallo ieri ha svolto in gruppo l’allenamento e si candida per giocare contro la Real Sociedad. L’attaccante ha un tutore alla mano destra, operata qualche giorno fa dopo la frattura del terzo e quarto metacarpo, e dovrà indossarlo anche stasera.

Sarà Massa l’arbitro del derby di domenica contro la Lazio, al Var ci sarà Di Paolo che lo scorso anno Mourinho definì «vergognoso» dopo la sfida col Napoli al Maradona. Sul fronte stadio, da registrare le parole del sindaco Roberto Gualtieri a Rete Oro. ”La Roma è stata seria, quando si concluderà l’iter del consiglio comunale ci saranno delle prescrizioni, la Roma dovrà accoglierle nel progetto e poi partirà la nuova Conferenza dei servizi. L’obiettivo è avere il nuovo impianto in funzione per il 2027 Stiamo andando avanti spediti, suscitando l’invidia di tante altre città d’Italia per uno stadio che non si porta dietro cubature ma parchi e aree verdi, un gioiello architettonico”.