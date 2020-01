Belotti: “La mia doppietta è stata frutto di tutta la prestazione della squadra. La difesa ha rotto molto bene, Sirigu ha fatto grandi parate. Tutti hanno dato l’anima”

Andrea Belotti, attaccante del Torino, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Torino 0-2. Queste le sue parole:

BELOTTI A DAZN

85 con il Torino. Cosa si prova?

Sicuramente è una cosa emozionante aver eguagliato Ossola. Non voglio fermarmi, ho tanta strada davanti. Devo continuare a lavorare perché solo con questo i gol arrivano.

Partite così motivano un po’ tutti…

La mia doppietta è stata frutto di tutta la prestazione della squadra. La difesa ha rotto molto bene, Sirigu ha fatto grandi parate. Tutti hanno dato l’anima. Siamo venuti a vincere qua a Roma e non è una cosa facile. Sicuramente dobbiamo continuare su questa strada.

Il Torino bello in trasferta non è una novità…

Anche l’anno scorso avevamo perso solo una partita, proprio con la Roma. Sappiamo che in trasferta le squadre cercano di dare qualcosa in più e serve più attenzione e cattiveria. è una cosa su cui abbiamo cercato di lavorare. Sono contento che i frutti siano usciti in questa partita importante.