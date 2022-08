Belotti, no alla Premier per Mou. Si insiste per Bailly e Zagadou

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – La voglia di Belotti di giocare nella Roma è così grande che ha detto no anche all’offerta del Wolverhampton, così come al sondaggio del Galatasaray, che rincorre con più chance Kluivert. Dalla Spagna si racconta come sia stato offerto Depay ai giallorossi, che però vogliono Belotti, che arriverà appena ci sarà l’accordo col Bologna per Shomurodov. In difesa si insegue sempre Bailly del Manchester United, anche se è molto più semplice accordarsi con lo svincolato Zagadou. Piace Veroli del Pescara.