Belotti e Dybala per la rimonta al Salisburgo: la Roma è una Joya

I giallorossi hanno annichilito gli austriaci con una prova corale perfetta. Nel primo tempo Dybala ha alzato il sipario colpendo subito la traversa. Poi sul palco è salito Spinazzola, quello dell’Europeo. Accelerata e cross per il Gallo Belotti in versione combattente. I 62 mila dell’Olimpico sono deflagrati. Ma il bello doveva ancora venire. Spina ci prende gusto e stavolta vede Dybala. La Joya delizia gli occhi : impatto al volo di piatto e la rimonta è servita. Lo stadio è una bolgia.

La Roma non è sazia. Ci prova ancora ma Kohn para tutto, anche con la faccia. Il Salisburgo prova una timida reazione: mezzo tiro in porta, bloccato a terra da Rui Patricio. Mourinho inserisce prima Wijnaldum, poi il mascherato Abraham. La Roma tiene palla, lotta, combatte . Non soffre mai. E alla fine alza le braccia al cielo. Oggi alle 12 il sorteggio a Nyon