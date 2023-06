Il Tempo (L. Pes) – Andrea Belotti e la Roma avanti insieme. Dopo una stagione nella Capitale il Gallo potrà proseguire l’avventura in giallorosso. Nel suo contratto (annuale alla firma) erano presenti alcune clausole che avrebbero fatto scattare le condizioni automatiche per un rinnovo del contratto dell’attaccante per altri due anni, ovvero fino al giugno del 2025.

Non è stata certamente un’annata positiva per il Gallo, accolto tra l’entusiasmo generale e un’aura di grande fiducia visti gli oltre cento gol realizzati in Serie A con le maglie di Palermo e Torino. Prima le difficoltà legate alla mancata preparazione, poi un rendimento costantemente sotto le aspettative che lo ha portato prima ad insidiare Abraham per un posto da titolare, poi a diventarne la riserva non troppo di lusso.