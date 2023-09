Il Messaggero (G. Lengua) – “Lukaku è pronto per giocare”. Parola di Domenico Tedesco, allenatore della nazionale belga che oggi schiererà titolare contro in Azerbaigian-Belgio il centravanti giallorosso. Lukaku è in forma, lo ha dimostrato all’Olimpico con il Milan e in allenamento in nazionale dove ha realizzato un bellissimo gol dopo aver dribblato mezza difesa: “È sempre rimasto in forma, partirà titolare e sarebbe stato così anche se non avesse giocato con la Roma. E il nostro capitano ed è molto importante per noi”, ha detto il ct.

Sorride Mourinho che potrà utilizzare l’attaccante contro l’Empoli alla ripresa del campionato (domenica 17 ore 20.45). A proposito di nazionali, è stato convocato in extremis anche Kristensen dalla Danimarca per via dell’infortunio di Alexander Bah. A Trigoria torna ad allenarsi Dybala, mentre Azmoun incanta con un pallonetto. Capitolo biglietti: staccati 55mila tagliandi per Roma-Servette (sold-out a 55mila). E in vendita il pack per letre partite Frosinone, Monza e Slavia Praga.