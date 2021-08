Belenenses, altro test in vista dell’Europa

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Terza amichevole in Portogallo per la Roma che prosegue la sua preparazione estiva. Alle ore 12 la partita contro il Belenenses che affronterà il Porto nella prima giornata di campionato. La squadra di Lisbona sarà più avanti nella preparazione fisica rispetto ai giallorossi che esordiranno il 19 agosto in una competizione ufficiale. Si lavora sodo, ma senza perdere il sorriso. Mourinho sta utilizzando diverse tipologie di esercizi: alcuni con grande intensità, per continuare ad aumentare il ritmo in partita, altri più leggeri che permettono ai giocatori anche di divertirsi con il pallone.

Mourinho, che ieri ha avuto un lungo colloquio con Borja Mayoral per parlare del suo ruolo in squadra, potrebbe schierare di nuovo la formazione titolare per poi cambiare a gara in corso. Le buone notizie arrivano da Veretout che ha ripreso ad allenarsi coi compagni e che potrebbe trovare qualche minuto per l’amichevole. Difficile vedere Cristante e Shomurodov che stanno svolgendo un lavoro personalizzato tra parte atletica e tattica. Entrambi potrebbero avere spazio contro il Betis sabato sera.